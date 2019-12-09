شيخة قطرية تسخر من شروط دول الحصار الـ”13″ لإتمام المصالحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من الشروط الـ”13″ التي وضعتها دول الحصار “السعودية الامارات البحرين” ومن خلفهم “مصر”، أمام قطر “الصغيرة جداً” بنظرهم لإتمام المصالحة الخليجية.

وقالت الشيخة مريم آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن”، ( اعتقدت #دول_الحصار أن الشروط الـ13 التي وضعتها أمام #قطر للمصالحة بأنها شروط “تعجيزية”، ولكن في الحقيقة أن هذه الشروط لم تعجز سواهم! تغريدة الشيخة القطرية أثارت الذباب الالكتروني الذي جن جنونه وحاول اللعب على وتر زيارة وزير الخارجية القطري للرياض ورضوخ الدوحة لمطالب السعودية، بينما أيد الكثيرين ما قالته الشيخة مريم آل ثاني حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات.وتسود هذه الأيام اجواء تصالحية تقودها الكويت وسلطنة عمان بهدف تقريب وجهات النظر بين الدوحة ودول الحصار، وهو الامر الذي أقر به وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مشيراً إلى أن مفاوضات جرى بين الدوحة والرياض في هذا الاطار لكنه لفت أيضاً إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها.