إيران ردا على تهديد إسرائيلي بقصفها: سنجعلهم يندمون على أي عدوان !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شددت إيران على أنها سترد “ردا قاصما” على أي اعتداء من قبل إسرائيل، تعليقا على تهديدات تل أبيب الأخيرة بقصف الجمهورية الإسلامية.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأحد، بأن هذه التهديدات “دليل على ضعف وعجز إسرائيل”، وتأتي بهدف تغطية الأزمات والمشاكل الداخلية التي تعاني منها قيادتها.

ووصف المتحدث، إسرائيل بأنها “كيان قائم على مدى 70 عاما على الاحتلال والتهديد والعدوان”، مشددا على أن إيران “لن تتوانى ولن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن البلاد وأمنها القومي وسترد ردا قويا وقاصما سيجعلهم يندمون على أي عدوان وتصرف أخرق”.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن خيار قصف إيران مطروح لدى إسرائيل.

إرنا