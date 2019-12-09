تطورات أزمة “سد النهضة” ومصر توضح دور أمريكا والبنك الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم وزارة الري في مصر محمد السباعي، إن انطلاق اجتماعات سد النهضة في واشنطن اليوم الاثنين، سيكون بوجود وزراء الري والشؤون المالية والخارجية للدول الثلاث.

وتابع الوزير: “هذا من ضمن مخرجات الاجتماع الذي عقد يوم 6 نوفمبر الماضي، وتم الاتفاق فيه على عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماع اليوم”.

وأضاف السباعي أن الاجتماع بين مصر والسودان وإثيوبيا يسعي لتقريب وجهات النظر قدر الإمكان في النقاط العالقة الخاصة بالتشغيل وملئ سد النهضة، موضحا أن اجتماع اليوم في واشنطن من شأنه متابعة ما نتج عن الاجتماعين الماضيين والبناء عليهما، ومتابعة ما تم الوصول إليه من نقاط أفضت إليها الاجتماعات السابقة.

وأكد أن حضور الجانب الأمريكي والبنك الدولي ما هو إلا مراقبة لحل تلك الأزمة، وأوضح أن الأطراف الثلاثة حتى الآن ملتزمة بـ10 مبادئ، تم التوقيع عليها في عام 2015 في اتفاق إعلان المبادئ، قائلا: “حاليا فيه توافر حسن النية والسعي لتحقيق المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث”.

وتقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الكبير على النيل الأزرق، حيث تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات، حيث تخشى مصر أن يؤثر هذ السد على حصتها من نهر النيل.

وكالات