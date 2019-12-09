“أنصار الله”: الخرطوم بدأت تدرك “عبثية مشاركة قواتها في إطار التحالف”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المسؤول في الإعلام الحربي لحركة “أنصار الله”، حامد البخيتي، أن أسر الجنود السودانيين في اليمن كان له أثر في تقوية الدعوة لسحب القوات السودانية من هناك.

وأضاف البخيتي في مقابلة معه عبر برنامج “بانوراما” أن:

السلطة الجديدة في الخرطوم بدأت تدرك “عبثية مشاركة قواتها في إطار التحالف”، فضلاً عن أنها تحتاج إلى سحب فتيل أزمة كان يمكن أن تنشب جراء سقوط أعداد كبيرة من القوات السودانية في اليمن بين قتيل وجريح، وتعرض أعداد أخرى للأسر.

من جهته أكد القيادي في الحراك المهني، محمد يوسف المصطفى، رفض القوى والأحزاب السودانية لإقحام البلاد في صراعات إقليمية تعرض البلاد والمواطنين إلى الخطر”.

وأوضح أن المطلوب هو سحب كل القوات وليس تخفيض عديدها، لافتاً إلى “مواصلة العمل على الإتجاه”.

ورأى أن الصراع الذي كان دائراً في السودان إنتهى عبر الحل السياسي إلى إزاحة النظام السابق، وعليه يجب الجوء إلى الحوار كحل وحيد للحرب الدائرة في اليمن”.