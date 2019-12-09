مصرع شاب بصعقة كهربائية أثناء استقلاله عربة لوري بنهر النيل

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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لقى شاب يبلغ من العمر 24 عاما مصرعه اثر تعرضه لصعقة كهربائية عند ملامسته سلكا كهربائيا اثناء استقلاله عربة لوري وذلك بمحلية الجابراب بمنطقة شندي بولاية نهر النيل.
وبحسب مصدر للمجهر فان الشاب عمر حسين كان يستقل عربة لوري برفقة خمسة آخرين واثناء سير المركبة اعتلى الشاب اعلى اللوري فلامس جسده سلكا كهربائيا من كهرباء الضغط العالي ادى ذلك الى نفضه وسقوطه من اللوري ومن ثم فارق الحياة.
فور وقوع الحادث تمت احالة الجثة الى المشرحة وعندما تمسكت النيابة باجراءات البلاغ رفضت والدة الشاب التحرك بجثمان ابنها للمقابر الا اذا تم الافراج عن من كان برفقته لحظة وقوع الحادثة، وعليه توقفت الاجراءات في مواجهتهم وتم الافراج عنهم, وقد وجد تصرف والدة المتوفي اشادة من عدد من المواطنين والشرطة والنيابة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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