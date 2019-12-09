الشرطة تلاحق متهمين تناوبا في اغتصاب سيدة متزوجة تحت تهديد السلاح

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة تلاحق شرطة الحتانة متهمين تورطا في اغتصاب سيدة متزوجة تحت تهديد السلاح، وذلك بمنطقة الاسكان بام درمان، وكشفت مصادر للمجهر ان المتهمين استغلا غياب زوج السيدة وتسللا ليلا الى منزلها وقاما باغتصابها بالتناوب تحت تهديد السلاح فور ارتكابهما الحادثة لاذا بالفرار. Advertisements واكد المصدر ان السيدة استجمعت قوتها وتوجهت الى مخفر شرطة الحتانة مدونة بلاغا بالواقعة وادلت باوصاف المتهمين في البلاغ. من جانبها باشرت الشرطة اجراءاتها للقبض على الجناة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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