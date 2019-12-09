زيرو فساد تحتفل باليوم العالمي لمكافحة ومحاربة الفساد

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة تحتفل منظومة زيرو فساد اليوم الاثنين، باليوم العالمي لمكافحة الفساد. والذي يتزامن. مع احتفالات. كل دول العالم بالفساد وتؤكد منظومة زيرو فساد ملاحقتها للفساد في السودان اينماء وجد خاصة وأن البلاد تستشرق مرحلة جديدة ومحاربة جميع انوا ع الفساد بكل اشكاله. Advertisements وتؤكد زيرو فساد بحسب المجهر، انتشارها. الواسع في كل. ولايات السودان. يذكر ان السودان ولاول مرة يحتفل السودان باليوم العالمي للفساد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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