“لجان المقاومة” تمنع العاملين بمحلية الحصاحيصا من مزاولة أعمالهم

تفاقمت أزمة العاملين بمحلية الحصاحيصا على خلفية عدم صرف مرتبات شهر نوفمبر بسبب منع “لجان المقاومة” للموظفين من مزاولة العمل لفترة قاربت الشهر، وإغلاق مباني رئاسة المحلية في وجه المواطنين. Advertisements وأوضح عدد من العاملين بحسب صحيفة الصيحة، أن هذا الوضع بسبب ضعف والي الجزيرة في فرض هيبة الدولة والقانون، وعدم استجابته لمطالب قوى الحرية والتغيير بإقالة المدير التنفيذي. الخرطوم (أخبار الخليج 365(

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