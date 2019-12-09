(الجدي) بالجديد في 2020م

يستعد المطرب محمد بشير “الجدي” لحفلات العام2020 بمجموعة من الاغنيات الجديدة التي جمعته مع عدد من كبار الشعراء والملحنين، ابرزها اغنية “مدني”للشاعر والملحن مهدي مصطفى، وسيقدم “الجدي” الاغنيات في حفله القادم مساء يوم 31 ديسمبر الجاري. Advertisements وبحسب آخر لحظة ان محمد بشير عاد للبلاد الايام الماضية، من المملكة العربية السعودية بعد ان ادى شعيرة العمرة واحيا حفلاً للجالية السودانية بمدينة جدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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