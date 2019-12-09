مدرب هلال كادُقلي يُهدِّد المريخ بالهزيمة

الخليج 365 :

كَشَفَ محمد عبد النبي ماو المدير الفني لهلال كادُقلي أنّه يُخطِّط لهزيمة المريخ في ملعبه وأمام جماهيره مثلما تَمَكنّ من ذلك بعدما فاز على الهلال العاصمي في ملعبه بالخرطوم، مؤكّداً أنّ النقاط هدفه الأساسي، وأوضح ماو أنّ فريقه تضرّر كثيراً من الحكام، ما ألحق به الخسارة في عديد من المُباريات السابقة بالمُنافسة فَقَدَ على أثرها نقاطاً مُهمّةً، وأضاف: حكام عامر بهدلوا الدوري الممتاز، هذا وسيجري الفريق مرانه الأخير اليوم استعداداً للمواجهة.