ندى القلعة : (الذكرى في القلب)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعد المطربة ندى القلعة لمفاجأة جمهورها بعدد من الاعمال الغنائية الوطنية الجديدة، تجمعها بالشاعر اسحق الحلنقي والموسيقار الكبير عبد اللطيف خضر ود الحاوي، والموسيقار محمد حامد جوار، منها “غرامنا الاول” و”في القلب”،وبحسب آخر لحظة ندى ستحيي في ليلة العام الجديد حفلاً ساهراً بالخرطوم, بالاضافة الى ظهورها في عدة شاشات فضائية تحتفل بذكرى الاستقلال المجيد ومرور عام على ثورة ديسمبر. المادة السابقة دولة القانون ..!!.. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة قبل الذهاب إلى واشنطون.. بقلم عبداللطيف البوني

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