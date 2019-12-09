نسرين النمر الأكثر (أناقة) وسط مذيعات النيل الأزرق..!

الخليج 365 : استطاعت مذيعة قناة النيل الأزرق نسرين النمر ان تتربع على عرش أكثر المذيعات أناقة داخل القناة، وذلك خلال استفتاء تم إطلاقه بصفحة متخصصة في أخبار النجوم بموقع فيس بوك، هذا وتحصلت النمر على (1.500) صوت خلال التصويت، بينما حلت في المرتبة الثانية المذيعة ريان الظاهر بـ(1.200) صوت، فيما حلت المذيعة إسراء سليمان في المركز الثالث بـ(955) صوتاً، بحسب صحيفة السوداني.

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