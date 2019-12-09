جواهر تغني للخندقاوي مقابل (10) آلاف دولار..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر، ان الفنانة جواهر رددت أغنية مجدت خلالها القطب الهلالي المعروف صابر شريف الخندقاوي، وزادت المصادر ان جواهر تلقت مقابل ادائها لتلك الأغنية مبلغاً تجاوز الـ(10) آلاف من الدولارات، وهو مبلغ يعتبر ضخماً مقابل أداء اغنية، هذا واستهلت جواهر أغنيتها في تمجيد الخندقاوي بأنه ناصر الضعفاء والمحتاجين، بحسب صحيفة السوداني.

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