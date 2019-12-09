الهلال يؤدي مرانه الأساسي للشرطة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته استعداداً لمواجهة الشرطة القضارف بعد غدٍ لحساب الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لم يجد لاعبو الهلال وقتاً للراحة والتقاط الأنفاس وسيواجه الأزرق منافسه الشرطة بعد غدٍ الأربعاء المقبل بالقضارف في مباراة ربما لن تكون صعبة على الهلال قياساً بتراجع الشرطة هذا الموسم غير أن ممثل القضارف أحدث تعديلاً على مستوى الجهاز الفني ويرغب الفريق استعادة مستواه وتلقي دفعة كبيرة بالفوز علي الهلال والإستفادة من إرهاق نجومه.

وسيقود الأزرق هيثم مصطفى للمرة الأولى بصفة مدير فني بعد إقالة المدرب صلاح محمد آدم بعد مباراة الأهلي .

المهمة ستكون الأولى للبرنس مدرباً وبصفة مدير فني وهو ما سيضعه محط الأنظار مجدداً ، وينتظر أن يمنح الجهاز الفني راحة لبعض اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في مباراة الأهلي.

بعثة الهلال ستغادر إلى مدينة القضارف صباح غدٍ وسيؤدي الفريق مراناً على ملعب القضارف وهو الختامي فيما سيؤدي الفريق اليوم مرانه الأساسي للمباراة عصر بعد غدٍ، ولا بديل للأزرق سوى تحقيق الفوز بعد أن تقدم منافسوه عليه كثيراً في الفترة الماضية ويحتل الأزرق المركز الثالث في الترتيب بعد المريخ والأمل وتعثره سيصعب من مهمته كثيراً ويضع نجومه تحت ضغوطات هائلة.