المريخ يستقبل أسود الجبال في أشرس نزال بالخرطوم ليلاً

الخليج 365 :

يبحث المريخ عن الابتعاد بصدارة أندية الدوري الممتاز عندما يستقبل هلال كادوقلي عند السابعة مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ويأمل الأحمر تحقيق الفوز السادس توالياً والابتعاد بالصدارة بعد أن تمكن الفريق من انتزاعها عقب فوزه على الأهلي عطبرة في الجولة الماضية بهدف متأخر حمل توقيع المدافع صلاح نمر ووصل المريخ للنقطة(26) مبتعداً بفارق (3) نقاط عن وصيفه الأمل و(4) نقاط عن الهلال الذي سيخوض تحدياً شرساً في مدينة القضارف أمام ممثلها الشرطة الباحث عن استعادة أراضيه.

المريخ اكتفى بتدريبين عقب عودته من مدينة عطبرة واستعاد الفريق جهود مهاجمه سيف تيري الذي تعافى من المرض كما استعاد رمضان عجب الذي تعافى من إصابة كان قد تعرض لها في الديربي.

الطرف الثاني في المباراة الهلال كادوقلي من جانبه يبحث عن استعادة أراضيه بعد أن اكتفى الفريق حتى الآن بالحصول على (10) نقاط فقط من فوز وحيد و (7) تعادلات وهو ما جعله يحتل الترتيب (14) في روليت المسابقة، وفوزه اليوم يدفعه نحو مركز جيد بدرجة كبيرة غير أن مهمة الفريق لن تكون سهلة في مواجهة المريخ الذي يبحث عن الابتعاد بالصدارة.

ستكون فرصة المريخ كبيرة للغاية في التقدم في المسابقة والابتعاد بالصدارة

وستكون أمام المريخ فرصة مثالية حال حقق الفوز في مباراة اليوم وتبعه بفوز سابع علي الأمل منافسه المباشر في النسخة الحالية وحينها سيكسب المريخ إزاح منافسه سيبتعد بعد ذلك بالصدارة.