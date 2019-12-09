عرض خارجي تجاوز”200″ ألف دولار..الغربال هل يغادر المريخ؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لاعب المريخ محمد عبد الرحمن، أكمل علاجه بالعاصمة القطرية الدوحة، ويترقّب وصوله خلال الأيام المقبلة إلى السودان، ومؤخرًا تلقى اللاعب الشهير بـ”الغربال” عروضًا رسمية من أندية خارجية تجاوزت قيمتها”200″ ألف دولار.

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ نادي المريخ دفع بعرضٍ رسمي للاعب محمد عبد الرحمن لتجديد التعاقد معه بعد نهايته في أكتوبر الماضي، وتجاوز المبلغ المالي”100″ ألف دولار.

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وأشارت المصادر إلى أنّه تمّ الاتفاق على مقدم عقد والتوقيع للمريخ لمدة ثلاث أعوام، غير أنّ اللاعب يتمسّك بالاحتراف الخارجي بعد تلقيه اتصالاتٍ رسمية.

وسابقًا، كانت أندية جزائرية بقيادة مولودية الجزائري، وقسنطينية قد أجرت اتصالاتٍ مع اللاعب وإمكانية انتقاله في المرحلة المقبلة بعد نهاية عقده مع ناديه المريخ، غير أنّ الأخير يتمسّك بتوقيعٍ عقدٍ مع محمد عبد الرحمن وإعارته للأندية التي ترغب في كسب خدماته.

وقالت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” إنّ اللاعب محمد عبد الرحمن يرغب في خوض تجربة احترافية، وإنّه تلقى عروضًا رسمية من أندية أبرزها ظفار العماني الذي وضع اللاعب ضمن خياراته.