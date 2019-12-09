مطالبة بفك شيك الضمان المالي لصادر الذهب

الخليج 365 :

كشف الأمين العام للجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد عن تكوين لجنة لتوحيد كافة العاملين في قطاع الذهب إلى جانب التحاور مع اللجنة التطوعية لتجار الذهب للوصول إلى جسم واحد وطي الخلافات بالقطاع.

في وقت طالب فيه بنك السودان المركزي بضرورة مخاطبة البنوك التجارية لفك شيك الضمان المالي لصادر الذهب الذي يتم سداده لشعبة مصدري الذهب بمبلغ (100) ألف جنيه، مشددا على أهمية إيقاف التعاملات المالية لصالح الشعبة .

واشار في تنوير صحافي امس لوجود بورصة للذهب مجازة منذ (8) اعوام دون العمل بها، مبينا أن قطاع الذهب يعتبر العامود الفقري والروشتة الاسعافية لحل الأزمة الاقتصادية، مؤمنا على الحاجة لثورة لإدارة الثروة، وفق سياسات رشيدة للخروج من عنق الزجاجة.

و طالب رئيس اللجنة محمد إبراهيم بسحب ضمان صادر الذهب، مشيرا لأهمية قرار وزارة الطاقة والتعدين بإيقاف الشركات الأجنبية العاملة في مجال مخلفات التعدين مما يسهم في تشجيع الشركات الوطنية للعمل في هذا القطاع، مشددا على ضرورة فتح الصادر بصورة مقننة للمساهمة في دفع الاقتصاد، مضيفا أن وجود البورصة يساعد في تحديد الاسعار ومكافحة التهريب. ولفت إلى انهم لم يوصدوا الباب أمام كل من يرغب في الانضمام للجنة التمهيدية لصاغة وتجار الذهب. و قال إن العضوية التي حصرها تزيد عن الألف عضو حاليا.