إستمرار إرتفاع السلع الاستهلاكية بالاسواق

الخليج 365 :

تشهد أسعار السلع الاستهلاكية استمرار ارتفاعا بالاسواق. وعزا التجار الزيادة لارتفاع سعر الصرف خلال الاسبوعين الماضيين.

وأشار تاجر سلع استهلاكية بالسوق العربي أحمد الشيخ ادريس لـ(السوداني) امس، الى أن هنالك زيادة في اسعار الدقيق بالاسواق واستقرار اسعار بقية البضائع، مبينا أن سعر الباكت من دقيق سيقا قفز إلى (600) جنيه بدلا عن (444) جنيه وقفز سعر الكيلو بالقطاعي لـ(55) جنيه بدلاعن (50) جنيه فيما قفز دقيق زادنا نحو (550) جنيه للبكت.

وقال إن الاسواق تشهد ركودا حادا وارتفاعا في اسعار البضائع عموما، لافتا لارتفاع سعر زيت الفهد عبوة (36) لترا انحو (1,700) جنيه .

وقال تاجر سلع بشرق النيل الجاك محمد لـ(السوداني) امس، أن هنالك ارتفاعا في سعر شاي الغزالتين وبلغ سعره (200) جنيه بدلا عن (165) جنيه عبوة (450) جرام لسعر القطاعي فيما قفز سعر السكر زنة (10) كيلو (360) جنيه وزنة (50) كيلو (1,700) جنيه، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة، فيما بلغ سعر زيت الفول عبوة (36) لتر (1,800) جنيه اما زيت الفهد (1,700) جنيه وسعر الرطل (60) جنيها اما كيلو الجبنة فبلغ (206) جنيه.

وقال إن هنالك تراجعا في اسعار البصل والربع (200) جنيه، كاشفا عن تراجع كبير في شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار، منوها لعدم قدرة الحكومة على السيطرة على سعر الصرف مما ينعكس سلبا على اسعار السلع