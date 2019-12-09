من هو مبارك أردول نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية؟

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقد كلّفت بمهمة”نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية”، وسأعمل لخدمة اقتصاد بلديّ المتعسّر وشبابها وشاباتها من موقعي هذا، وأتمنى السداد.
بهذه الكلمات استقبل مبارك عبد الرحمن أحمد أردول قرار وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بتعيينه في منصب المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وأردول، المولود في مدينة الدلنج”جبال النوبة” في العام 1982، حصل على تعليمه قبل المدرسي في الخرطوم “حي كوبر”، فيما درس الإبتدائي والثانوية بمدينة الدلنج 1997م.
وتخرّج بدرجة البكالوريوس في الكيمياء التطبيقية والصناعية ديسمبر العام 2004، وحاز على ماجستير في الدراسات والدبلوماسية العلاقات الدولية من جامعة كافنيدش يوغندا مارس 2019م.
وعمل أردول مهندسًا في وزارة التنمية الريفية في جبال النوبة، ومساعدًا لمدير مشروع المياه في منظمة medair الهولندية، ومديرًا لقسم المياه كورنسورتيوم skills بإنقاذ الطفولة الأمريكية بجبال النوبة، ومساعدًا لمدير البنية التحتية بمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة un- lom بجنوب السودان، ومديرًا حقليًا للمشروع الطوعي التابع لأرسالية الأبيض بكاودا ( DOE)، ومديرًا لمنظمة المنار الطوعية مكتب جنوب كردفان.
باج نيوز
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