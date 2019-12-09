توقعات بتخطي الدولار لحاجز المائة جنيه

الخليج 365 : توقع الخبير الاقتصادي بالجامعة الامريكية بالقاهرة دكتور حامد التجاني وصول سعر الدولار قريباً جداً إلى (100) جنيه، ثم يتوالى بالزيادة بمتوالية هندسية إلى أن يستقر في (115) جنيهاً في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الحالية بالسودان. وقال دكتور التجاني ان المدخلات الصناعية والزراعية وتكلفة الانتاج تتزايد بمتوالية هندسية نسبة لزيادة التضخم الفاحش يصحبها الركود في ظل شح في الصادر وضعف الموسم الزراعي وتخبط في السياسات وانخفاض العملة الوطنية.

وعلي صعيد آخر قال الخبير الاقتصادي حامد التجاني أن مؤتمر المانحين المنتظر انعقاده في الخرطوم برعاية من الحكومة النرويجة باسم (أصدقاء السودان لن يحل الأزمة الاقتصادية المستفحلة وأن المانحين لن يدفعوا أكثر(2) مليار دولار فقط ولابد من حل المعضلة الاقتصادية بالتوافق السياسي. المادة السابقة أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأثنين الموافق9ديسمبر2019م المقالة القادمة الزكاة الإتحادية تدعم (2،522) خلوة بتكلفة بلغت 136،327،650 جنيه

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