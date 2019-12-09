إرتفاع جنوني في أسعار مواد البناء..تعرف على الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعًا كبيرًا بالأسواق.

وأرجع التجار الأسباب بحسب الصحيفة إلى ارتفاع أسعار الدولار.

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وأوضح التاجر النور عريس أنّ طنّ الأسمنت بلغ”10.300″ جنيه بدلاً عن”10.000″ جنيه.

ولفت إلى أنّ طن السيخ”3″ لينيا بلغ”58 ألف جنيه، بدلاً عن”55″ ألف جنيه، أما طن السيخ”5و4″ لينيا بلغ”55″ ألف جنيه بدلاً عن”52″ ألف جنيه.

وأوضح أنّ اللوري”18″ مترًا من الخرسانة الصبّة بلغ”12.200″ جنيه، وأمّا اللوري من الرملة الكنجر بلغ”8.500″ جنيه، فيما بلغ سعر الألف طوبة من البلك”25″ ألف جنيه.