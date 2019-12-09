الدولار يسجل إرتفاعاً كبيراً بالاسواق الحرة بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قفز سعر الدولار في السوق الموازي للعملات إلى (83) جنيهاً موسعًا الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى (80%).

وأبلغ أحد المتعاملين في سوق العملات (الصيحة) أمس، بأن انحدار الجنيه تواصل بسبب ارتفاع الطلب على الدولار وقلة المعروض، وأوضح أن السوق الموازي كان بانتظار ما تسفر عنه زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لواشنطن، خاصة رفع اسم السودان من سجل الإرهاب، ولما لم يحدث ذلك مباشرة رفع التجار السعر لارتفاع الطلب وضعف العرض، ولفت إلى أن هشاشة الوضع الاقتصادي جعلت سعر الصرف مسألة حساسة تتفاعل مع أي حدث سواء تصريحات لمسؤول أو توقعات عادية.