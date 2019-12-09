- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألقى فريق مباحث لجنة تحقيق بلاغ أمس القبض على المرشح الأوّل لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الفريق عثمان أحمد حسن، وإيداعه في حراسة القسم الشمالي على أنّ يخضع للتحقيق اليوم حول التهم المنسوبة إليه في البلاغ.
وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ فريق المباحث المختص بتنفيذ أوامر قبض المتهمين ألقى القبض على الفريق عثمان أحمد حسن بمنزله وفقًا لأمر قبض صادر في حقه واقتاده إلى نيابة الخرطوم شمال ومن ثم إلى القسم.
وكشفت الصحيفة عن أنّ حسن يواجه الاتهام نسبة لتزعّمه الإسلاميين داخل الجيش في ذلك الوقت، وكان مرشحًا أوّل لمجلس قيادة الثورة قبل الرئيس السابق البشير.
باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أحد قادة انقلاب الإنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.