القبض على أحد قادة انقلاب الإنقاذ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقى فريق مباحث لجنة تحقيق بلاغ أمس القبض على المرشح الأوّل لمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الفريق عثمان أحمد حسن، وإيداعه في حراسة القسم الشمالي على أنّ يخضع للتحقيق اليوم حول التهم المنسوبة إليه في البلاغ.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” إنّ فريق المباحث المختص بتنفيذ أوامر قبض المتهمين ألقى القبض على الفريق عثمان أحمد حسن بمنزله وفقًا لأمر قبض صادر في حقه واقتاده إلى نيابة الخرطوم شمال ومن ثم إلى القسم.

وكشفت الصحيفة عن أنّ حسن يواجه الاتهام نسبة لتزعّمه الإسلاميين داخل الجيش في ذلك الوقت، وكان مرشحًا أوّل لمجلس قيادة الثورة قبل الرئيس السابق البشير.

باج نيوز