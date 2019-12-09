عمر القراي: يجب تقديم واضعي المناهج لمحاكمة عاجلة

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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قال مدير المركز القومي للمناهج بوزارة التربية والتعليم د. عمر القرَّاي، إن الحكومة الانتقالية ينبغي عليها تقديم من قاموا بوضع مناهج التعليم في عهد النظام السابق إلى مُحاكمة عاجلة مع تشديد أقسى العقوبات عليهم وذلك لانتهاكهم لحقوق الأطفال في التعليم.
ووصف القراي خلال حديثه في الورشة التي أقامتها جمعية (إعلاميون من أجل الأطفال)، بمجلس رعاية الطفولة بالخرطوم، أمس، حول تضمين حقوق الطفل في المناهج الدراسية، وصف المناهج بالفاشلة لاعتمادها على التلقين الذي يلغي إبراز المواهب، مؤكداً شروع الوزارة في إعداد مناهج جديدة تتضمن حقوق الطفل، وتجعل تلاميذ الرياض والصفوف الأوَّليَّة يستوعبون دروسهم عبر ممارسة اللعب، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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