قال الاذاعي المخضرم المدير الاسبق للاذاعة السودانية انه من حسن
الطالع ان تزامن احتفالات اتحاد اذاعات الدول العربية بخمسينية التأسيس
مع احتفالات السودان بمرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة.
مشيراً بحسب آخر لحظة ان ااقمة الاحتفالات في السودان تأتي بمثابة رد
الجميل للسودان لانه كان مبادراً وانطلق منه مشروع تأسيس الاتحادر
مشيراً الى ان الاعلام السوداني يتوقع الكثير من الاتحاد.
مبيناً ان الاتحاد ومنذ تأسيسه قدم الكثير للاعلام ولا زلنا ننتظر منه في
المرحلة المقبلة على مساوى التبادل الاعلامي والخبرات والتدريب.
يذكر ان الخرطوم تستضيف هذه الايام فعاليات اجتماعات اتحاد اذاعات
الدول العربية واحتفالها باليوبيل الذهبي للتأسيس من الخامس من ديسمبر
وحتى الثالث عشر منه بقاعة الصداقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر معتصم فضل: (الاسبو) ارادت رد الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.