معتصم فضل: (الاسبو) ارادت رد الجميل

قال الاذاعي المخضرم المدير الاسبق للاذاعة السودانية انه من حسن

الطالع ان تزامن احتفالات اتحاد اذاعات الدول العربية بخمسينية التأسيس

مع احتفالات السودان بمرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة.

مشيراً بحسب آخر لحظة ان ااقمة الاحتفالات في السودان تأتي بمثابة رد

الجميل للسودان لانه كان مبادراً وانطلق منه مشروع تأسيس الاتحادر

مشيراً الى ان الاعلام السوداني يتوقع الكثير من الاتحاد.

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مبيناً ان الاتحاد ومنذ تأسيسه قدم الكثير للاعلام ولا زلنا ننتظر منه في

المرحلة المقبلة على مساوى التبادل الاعلامي والخبرات والتدريب.

يذكر ان الخرطوم تستضيف هذه الايام فعاليات اجتماعات اتحاد اذاعات

الدول العربية واحتفالها باليوبيل الذهبي للتأسيس من الخامس من ديسمبر

وحتى الثالث عشر منه بقاعة الصداقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)