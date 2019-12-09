ضعف وارد السمسم في ديسمبر الحالي بنسبة (75) %

كشف مدير اسواق المحاصيل بولاية القضارف مصطفى أحمد الحسين عن ضعف وارد محصول السمسم في شهر ديسمبر بنسبة 75%، وقال لمصادر، بلغ وارد السمسم في شهر نوفمبر 41 الف و227 جوال، بينما بلغ الوارد في شهر ديسمبر 7 الف 867 جوال.

واشار إلى أن عدد المباع في اليوم حوالى 4 آلاف جوال فقط، مؤكداً نشاط حركة البيع في شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بالشهر الحالي بجانب ثبات الاسعار، واضاف “بلغ سعر القنطار في بداية البورصة حتى يوم 30 من شهر نوفمبر 4400 جنيه للقنطار وحالياً يتراوح السعر ما بين 4400-4600 جنيه للقنطار، عازياً ضعف حركة البيع لاحتمالية اتفاق الشركات على سعر محد”د، كاشفاً عن عدد الشركات التي دخلت في عمليات الشراء في البورصة 75 بدلاً عن 65 شركة في بداية البورصة، وقال إن الشركات التي دخلت في عمليات الشراء 30 شركة فقط من جملة 75 شركة، لافتاً إلى ضعف الوارد مقارنة مع الموسم المنصرم، عازياً ضعف الوارد إلى الآفات التي اصابت محصول السمسم بجانب الامطار التي هطلت مؤخراً بعد الحصاد .

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فيما أكد عضو الغرفة الزراعية بولاية القضارف المزارع حسن زروق ضعف وارد السمسم، وقال بحسب صحيفة السوداني، “خلال شهر ديسمبر تراجع المزاد بالبورصة مقارنة بشهر نوفمبر الذي نشطت فيه حركة البيع والشراء”، كاشفاً عن إحجام المزارعين عن بيع محصولهم بسبب تدني الاسعار، عازياً ذلك إلى تدني الاسعار وارتفاع التكلفة، مؤكداً أن متوسط تكلفة قنطار السمسم اعلى من سعره بفارق 100 جنيه، اضاف “سعر التكلفة 4500 جنيه ويباع بمبلغ 4400 جنيه ولا يوجد هامش ربع للمزارع”، مشيراً إلى تدني انتاجية السمسم في هذا الموسم بسبب آفة الهاموش والأمطار الغزيرة في بعض المناطق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)