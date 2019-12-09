محمد الامين يغادر الى الامارات

يغادر الى دولة الامارات العربية المتحدة خلال اليومين القادمين الموسيقار محمد الامين لاحياء حفل ساهر بقاعة افريقيا بامارة الشارقة مساء يوم الحمعة القادم، وذلك ضمن البرنامج الثقافي السوداني الذي تستضيفه الشارقة. Advertisements الموسيقار الكبير يتوقع بحسب آخر لحظة ان يكون قد ودع جمهوره امس في حفل ليالي البروف بالخرطوم، على امل العودة في حفل كبير بمناسبة ذكرى الاستقلال يستضيفه احد مسارح العاصمة الكبرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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