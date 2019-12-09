أم وضاح ترفع ستار عرمان

تستضيف الاعلامية حنان عبد الحميد “أم وضاح” مساء غد الثلاثاء، القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان في حلقة جديدة من برنامجها “رفع الستار” . Advertisements يتحدث فيها عرمان بحسب آخر لحظة، عن الجولة القادمة من مفاوضات السلام بجوبا, وفرص النجاح، اضافة الى قضايا وطنية اخرى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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