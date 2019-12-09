ندى القلعة: (الذكرى في القلب)

تعد المطربة ندى القلعة لمفاجأة جمهورها بعدد من الاعمال الغنائية الوطنية الجديدة، تجمعها بالشاعر اسحق الحلنقي والموسيقار الكبير عبد اللطيف خضر ود الحاوي، والموسيقار محمد حامد جوار، منها “غرامنا الاول” و”في القلب”. Advertisements وبحسب آخر لحظة ندى ستحيي في ليلة العام الجديد حفلاً ساهراً بالخرطوم, بالاضافة الى ظهورها في عدة شاشات فضائية تحتفل بذكرى الاستقلال المجيد ومرور عام على ثورة ديسمبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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