النيابة تكشف أسباب وفاة ضحايا حريق مصنع “السيراميك”

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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أعلنت النيابة العامة أن أسباب الوفاة في حريق مصنع “سيلا” ترجع إلى الفشل التنفسي الحاد الناجم عن الحريق بنسبة 100 %، وفقاً لتقارير الطب العدلي، وأكدت أنها تابعت إجراءات تسليم الجثامين الأربعة لمندوب السفارة المصرية بالخرطوم وفقاً لطلب أسر المتوفين، وقالت إنه تمت إجراءات التسليم وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.
و أكدت النيابة العامة في تعميم صحفي بحسب صحيفة السوداني، أنها حررت محضراً رسمياً بكل ما تم من إجراءات وتم استجواب ملاك وإدارة المصنع وأخذ إفادة عدد من المختصين في مجال الحرائق، وقالت إنها حالياً في انتظار تقارير المعامل الجنائية والدفاع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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