الحرية والتغيير: (11) معياراً لاختيار الولاة

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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كشف المتخدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، عن وجود احدى عشر معيراً بشأن اختيار الولاة، قال من ضمنها ان لا يكون المرشح قد كان مشاركاً في مؤسسات النظام البائد، وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية بجانب ان يكون مقيماً في الولاية التي رشح فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأكد صالح بحسب آخر لحظة ان مسألة تعيين الولاة المدنيين ضرورة لاستكمال مهام الثورة، والانتقال بالولايات من حكم الشمولية الى مرحلة السودان الجديد، مشيراً الى حدوث توافق داخل قوى الحرية والتغيير افضى بكتلها الى ان تدفع بقوائم مرشحيها للولايات من قبل لجان الحرية بالولايات.
وقال ان هذه التشريحات ستعرض امام المجلس المركزي ومن ثم تتم عمليات الاختيار للولاة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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