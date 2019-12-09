حظر نشاط طلاب الوطني بجامعة بحري

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة Advertisements قررت جامعة بحري حظر نشاط طلاب المؤتمر الوطني “المحلول داحل الحرم الجامعي.

وشمل القرار الذي أصدره عميد شؤون الطلاب بالجامعة طارق تاج السر حسن ،حظر الروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية بمختلف مسمياتها ،بما فيها حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين أو الحركة الإسلامية الطالبية وغيرها . وبحسب القرار كما اوردت آخر لحظة، أن تؤول كل الممتلكات التابعة للحزب لإدارة الجامعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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