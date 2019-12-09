حمدوك: انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان الأسبوع الجاري

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أعلن رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك عن انعقاد أعمال مؤتمر أصدقاء السودان خلال الأسبوع الجاري، وقال في تصريحات بمطار الخرطوم إنه تجمع شراكة سيساعد السودان على وضع أسس لعلاقة قائمة على التفاهم حول قضاياهم والعمل معاً، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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