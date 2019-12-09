إعفاء مدير هيئة البحوث الزراعية

التاريخ: 09-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض السفير عمر بشير مانيس بناءً على توصية وزير الزراعة والموارد الطبيعية أمس، قراراً بإعفاء د أبوبكر إبراهيم حسين من وظيفة مدير عام هيئة البحوث الزراعية وتعيين د. عبد المنعم طه أحمد الصويلح خلفاً لهيئة البحوث الزراعية. وذلك وفقاً لآخر لحظة.

الخرطوم: أخبار الخليج 365))

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