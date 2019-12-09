الطيران المدني يكشف عن تنامي العبور الجوي الدولي

أعلنت سلطة الطيران المدني عن تنامي حركة العبور الجوي عبر الممرات الجوية الدولية التي تم تدشينها العام الماضي من خلال مشروع اعادة تخطيط المجال الجوي السوداني.

وعددت السلطة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني ابرز انجازات السلطة خلال على رأسها انتخاب السودان عضواً بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي بشهادة دولية على ريادة السودان في خدمة النقل الجوي في المنطقة العربية والافريقية، الأمر الذي يؤكده مرور مائة عام على هبوط أول طائرة ركاب بالخرطوم في ١٩ دسمبر١٩١٩م.

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واوضح البيان أن سجلات السودان في السلامة قد بلغت نسبة ٧٥،٢٪ حسب معدلات الأداء الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي كما أن السودان قد جاء في مقدمة الدول التي اكملت المطلوبات الدولية لتأسيس البرنامج الوطني للسلامة والأمن والتسهيلات.

واعتبر البيان بحسب صحيفة السوداني، أن السودان بات مؤهلاً لرفع كافة أنواع الحظر التي تعرض لها في السابق من أوروبا أو أمريكا، متوقعاً حدوث ذلك قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)