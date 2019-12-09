الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو تؤكد استعدادها لخوض الجولة الثانية لمفاوضات جوبا

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال عن إستعداد وفدها المفاوض لخوض الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإنتقالية والتي ستعقد بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان بعد غد الثلاثاء الـ ١٠ ديسمبر.
وطبقًا لبيان صادر عنها أكدت الحركة وفقاً للجريدة، جاهزيتها للمفاوضات مشيرةً إلى استعدادها لمناقشة الأجندة المطروحة وفقاً لإتفاق ترتيب ملفات التفاوض الموقع بين الطرفين في ١٧ أكتوبر الماضي.
ووصل أعضاء وفد الحركة الشعبية إلى جوبا برئاسة عمار آمون دلدوم.وأبدت الحركة أملها في إحداث إختراق حقيقي بالاتفاق علي إعلان مبادئ يشكل خارطة طريق تحكم العملية التفاوضية. و سابقاً أعلنت وساطة دولة جنوب السودان عن تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر، والتي كان من المقرر أن تنطلق الخميس 21 نوفمبر الماضي بمدينة جوبا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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