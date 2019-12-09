عبد الرحمن المهدي يعتذر للشعب ويعلن استعداده للمساءلة القانونية

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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اعترف اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي بخطأ قبوله لمنصب مساعد الرئيس في الحكومة السابقة، وقال ”اعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه”، وأضاف في بيان ”أرجو أن تكون نيتي مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولاً للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية، وأنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة”، وأردف ”لا بد من الاعتراف أن الثورة التي كنت يوماً أحد حداتها حينما اندلعت وجدتني في المعسكر الخطأ”.
ودعا عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني، مدبري إنقلاب الإنقاذ أو الذين شاركوا في النظام السابق للاعتراف بخطأ الانقلاب على الديمقراطية وبخطأ الشمولية وما ارتكب في ظلها من تجاوزات ومفاسد، وما طال أهالي الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وكافة ولايات السودان من مظالم، وأن يعلنوا استعدادهم لقبول أية مساءلات قانونية، مشدداً على أنه وعند اندلاع ثورة ديسمبر لم يستحسن القفز من المركب الغارق والإساءة لركابه من حلفاء الأمس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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