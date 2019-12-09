دكتور عبد الرحيم ليس متهما ولكن ..

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

البعض يذهبون بعيدا فى قراءتهم لاى حدث اذ يحللون ويستنتجون بناء على ما عندهم من مسلمات ذهنية ومرتكزات ينطلقون منها لفهم وقائع معينة على الأرض وهم فى هذا غير منصفين ولا عادلين وانما تدفعهم متبنياتهم الفكرية والسياسية الى فهم الوقائع كما يريدون لا كما هى فى الحقيقة ، وأى كلام يصدر عن هذا الصنف من الناس وبالذات فى التعليق على مخالفيهم فانه يكون محلا للتوقف فيه وعدم اخذه كحقيقة كاملة وفى نفس الوقت لن يكونوا محل أتهام بكذب كل اقوالهم وخطأ كل تقييماتهم وانما يلزم فحص قولهم والتدقيق فيه ومحاولات استجلاء الحقيقة وفهمها فى ظل هذه الاجواء الملبدة بالشكوك وعدم تصديق مايصدر عنهم .

وكلمات الاسلاميين بشكل عام محل توقف عند الناس إلا ماثبت بالدليل انه صحيح ، والاسلاميون انفسهم ليسوا محل ثقة الناس بغض النظر عن انطباق الوصف بعدم الانصاف على غالبهم ام لا ، ومن هذه الكلمات التى لايمكن قبولها هكذا دون تدليل عليها كلمة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عمر العالم محى الدين عن زيارة حمدوك لامريكا وظروفها وملابساتها .

قال الدكتور – بحسب نقل احد النشطاء الغير متهمين فى اقوالهم وليسوا محلا لتكذيبهم أو حتى الشك فى افاداتهم وضبطهم ، قال :

تبين لي ان زيارة رئيس الوزراء حمدوك لأمريكا لم تكن بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية بل بطلب منه شخصيا!! اصطحب حمدوك وفدا يزيد عن العشرين شخصا بنثرية حوالي ٢٥٦ ألف دولار وحوالي ١٠٠ دولار نثرية إضافية حسب مارشح في الوسائط يقل هذا المبلغ أو يزيد قليلا! ليس للوفد برنامج يذكر وبدلا من لقاء ترمب كان اللقاء مع وكيل وزارة الخارجية..هذا لقاء يمكن أن يقوم به سفير السودان في أمريكا بدلا من هذا الوفد الضخم الذي من بينه وزير الثالوث الديني!! البعض أطلق على حمدوك لقب سفروك لكثرة اسفاره من دون جدوى..

الحل ياحمدوك داخل السودان وليس خارجه.. مصالحة وطنية تعبئ كل الطاقات من أجل البناء والتعمير والسلام ونبذ الاقصاء والتخوين والتمكين البديل..

اعلاه الكلام المنقول عن دكتور عبد الرحيم عمر ولابد من التحقق مما ورد فيه وعدم اعتماده كحقيقة والبناء عليها فى زمن كثرت فيه الاشاعات وإنعدم الانصاف بين الناس وهذا الموقف ليس طعنا فى الدكتور عبد الرحيم وهو لايعد ممن يطلقون الكلام على عواهنه حاشاه لكن الجو العام المريض فى البلد يحتم اخصاع كلام أى شخص للفحص خاصة ان كان اسلاميا فهم متهمون الى ان يثبت العكس .