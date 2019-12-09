شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى الوقت الذى تكاثرت فيه الدعوات الى اجتثاث الاسلاميين ومنعهم من ممارسة العمل السياسى ومسارعة البعض الى تبنى الدعوة لحظرهم على خلفية وأدهم الديموقراطية وممارستهم ابشع أنواع الظلم بحق الشعب السودانى فى هذا الوقت كان الظرف ملائما عند الكثيرين لقيادة حملات واسعة جدا لمنع الاسلاميين من ممارسة أى عمل سياسى ولقيت هذه الدعوات تجاوبا لدى قطاع كبير من الناس واستغلها اعداء الاسلاميين وصعدوا حملتهم بشدة ضدهم من غير انصاف لكن هناك أشخاص لايمكن القول بمهادنتهم للاسلاميين أو اقترابهم منهم ومن المعروف مستوي العداء بينهم ولكن ذلك لم يمنعهم من انصاف خصومهم والفصل مابين موقفهم السياسى وثوابتهم الفكرية وايمانهم بحق الاخر المخالف فى العمل والتنافس السياسى ، من هؤلاء نائب رئيس الحركة الشعبية شمال الأستاذ ياسر سعيد عرمان وهو رجل سياسى معروف ولايمكن مطلقا القول عنه إلا انه رجل منصف وواعى ولايندفع كبعض المبتدئين الذين لايملكون وعيا

السيد ياسر عرمان دعا الإسلاميين إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم، وطرح آخر جديد قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية، وأكد أنه “لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين”. وقال عرمان، في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، إن “الإسلاميين كفكرة، لن يستطيع أحد أن يجتثهم من المجتمع، ويجب أن يراجعوا برنامجهم ومشروعهم القديم، إلى مشروع جديد، وهذا نرحب به، وهو مشروع قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية”. وأردف عرمان “هناك فئات من الإسلاميين دعمت الثورة، وشخصيات منهم استشهدت مثل الأستاذ أحمد الخير، فنحن لا نريد أن نضع الإسلاميين في سلة واحدة، ونتعامل معهم ككتلة صماء”. واستطرد “الذي جعل من الحركة الإسلامية غولاً كبيراً، هو سيطرتها على أجهزة الدولة، التي يجب إخراجهم منها بالكامل، وإعادتها للشعب، وأن تكون أجهزة وطنية، لترجع الحركة الإسلامية إلى وضعها الطبيعي”. وأوضح عرمان، أن قانون “تفكيك “نظام جبهة الإنقاذ” ليس كافياً، وليس بالقانون وحده تُصفى الإنقاذ، وهذه هي قضية كبيرة، لكن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وكلام عرمان عن الحركة الاسلامية كلام رجل واعى وواقعى وعارف بابعاد الأمر وعلى دعاة اجتثاث الاسلاميين التفكير بشكل واضح فى كلام الرجل وفهمه والعمل على تبنيه لان حال البلد لاينصلح إلا بالوعى والقبول بالاخر وادراك ان المرارات لن تبنى بلدا.

السيد ياسر عرمان تحدث ايضا عن المؤتمر الوطنى قائلا انه حزب فاشى أجرم في حق البلاد، واضاف نرحب بما اتُّخذ في حقه من إجراءات، لكن التيار الإسلامي موضوع آخر”. وتابع عرمان: “تصفية الإنقاذ تحتاج إلى وقت ليس باليسير، لأن هذا النظام حكم لمدة 30 عاماً، وتحتاج إلى عمل جماهيري واسع، وأن يمتلك شعب السودان إرادته، وأن نقيم دولة مهنية، لا أن نستبدل الإنقاذ بأي شكل من أشكال المحاباة”.

ونحن لانختلف مع عرمان عن فاشية المؤتمر الوطنى وظلمه الفادح للناس واستبداده وسرقته لثروات البلد ومن الحسن جدا تفريقه بين المؤتمر الوطنى كحزب وبين الاسلاميين كفكرة