كوريا الشمالية: تصريحات ترامب مخيبة للآمال وصادرة عن رجل عجوز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن مسؤول كوري شمالي، الاثنين، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، مخيبة للآمال وصادرة عن رجل عجوز.
وقال كيم جونغ شول، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد يغير وجهة نظره إذا ما استمر ترامب في تعليقاته الغريبة، مشيرا إلى أنه ليس لدى كوريا الشمالية المزيد لتخسره.
وكان ترامب اعتبر أن كيم “ذكي جدا”، ولن يتصرف بطريقة قد تجعله “يخسر كل شيء”، وكتب أمس على “تويتر”: “كيم جونغ أون ذكي جدا وسيخسر الكثير – كل شيء في الحقيقة – إذا ما تصرف بطريقة عدائية. لقد وقّع على اتفاق لنزع الأسلحة النووية معي في سنغافورة، وهو لا يريد أن ينهي علاقته الخاصة برئيس الولايات المتحدة، أو أن يتدخل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر”.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن “تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون أمرا مفاجئا لي”، في أول تعليق على إعلان بيونغ يانغ مؤخرا أن نزع سلاحها النووي، لم يعد مطروحا في مفاوضاتها مع واشنطن.
RT
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