أمير الكويت يوجه رسايل عاجلة إلى أمير قطر وملك البحرين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالتين إلى أمير قطر الشيخ تمیم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بعد ختام بطولة كأس الخليج التي استضافتها قطر.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “أشاد أمير الكويت بالاستعدادات الكبیرة التي قامت بھا قطر والإمكانات التي وفرتھا لھذا الحدث الریاضي الخلیجي، وبالتنظیم الرفیع والمتمیز الذي قامت به اللجنة المنظمة والتي أسھمت في إنجاح ھذه الدورة فكانت محل إطراء وثناء الجمیع”.
وثمن الصباح “ما تحلى به الخلیجیون في ھذا العرس الخلیجي من روح ریاضیة عالیة وبالتنافس الریاضي والأخوي رفیع المستوى بین الفرق الریاضیة المشاركة”.
وفي رسالة أخرى، هنأ أمير الكويت، ملك البحرين بمناسبة “تتويج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها قطر بالفترة بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بهدف دون رد سجله محمد الرميحي، لتتوج البحرين بأول لقب في تاريخها.
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