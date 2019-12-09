جو بايدن يهاجم ترامب ويهدد السعودية حال فوزه في الانتخابات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن، انتقادات جديدة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب، داعية إياه إلى إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية.

وفي بيان أرسلته حملة بايدن إلى “رويترز”، عبر البريد الإلكتروني، قال المتحدث باسم الحملة تي.جيه داكلو إن “إدارة ترامب حررت للمملكة العربية السعودية، شيكا على بياض للتصرف بحصانة حول العالم”.

وأضاف المتحدث أن بايدن “سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية للتأكد من أنها متسقة تماما مع القيم والأولويات الأمريكية”، إذا تمكن من الفوز على ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقالت “رويترز” إن “الانتقادات جاءت في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطا للنظر في النهج الذي تتبعه إدارته مع الرياض، بعد أن قال مسؤولون في جهات لإنفاذ القانون، إن ضابطا برتبة ملازم في سلاح الجو السعودي قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا قبل أن يقتل.