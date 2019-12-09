الزكاة الإتحادية تدعم 2،522 خلوة بتكلفة بلغت 136،327،650 جنيه

دشنت الأمانة العامة لديوان الزكاة أمس بحضور وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ ومولانا احمد عبد الله عثمان الأمين العام لديوان الزكاة نفرة خلاوي القرآن الكريم للعام 2019م 1441هجرية بدعم من الأمانة العامة بلغ 49% ومساهمة الولايات بنسبة 51% وشمل الدعم ذرة، دخن فرشات وملبوسات ودعم نقدي لعدد 2،522 خلوة بزيادة 76 خلوة من العام السابق بتكلفة إجمالية بلغت 136،327،650 جنيه.

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وأكد الأمين العام للديوان احمد عبد الله عثمان، إهتمام الديوان بالخلاوي موضحاً مساهمة الديوان ممثلة في الأمانة العامة والولايات في تجهيز نفرة الخلاوي ووعد بأن يقوم الديوان بعمله وفقاً لموجهات الدولة في الفترة القادمة تحقيقاً لشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة مبيناً ان الديوان يعمل وفق خطة ترتكز على المساهمة في احلال السلام

وأكد على دعم الديوان لأسر الشهداء بمشروعات إنتاجية تسهم في توفير العيش الكريم لهم.

وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ بحسب الجريدة, على أهمية دعم الخلاوي موضحة ان الديوان ابتدأ مهمة التغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)