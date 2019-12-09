وكيل “الطاقة” يلغي تشكيل لجان تحقيق في فقدان مليون دولار من شركة الكهرباء

كشفت مصادر، عن إصدار وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد قرار بإلغاء تشكيل لجان التحقيق الخاصة بفقدان مبلغ مليون دولار من الشركة السودانية لنقل الكهرباء وعودة الموقفين على ذمتها للعمل مرة اخرى.

واستنكرت المصادر، قرار الوكيل لأن القضية أصبحت بطرف النائب العام ، وشددت على أن تدخل التنفيذيين في قضية أضحت بطرف النائب العام خرقاً للوثيقة الدستورية.

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وبحسب خطاب تظلم رُفع من قِبل العاملين الموقوفين ووفقاً للمصادر، وجه وكيل وزارة الطاقة والتعدين بإيقاف تشكيل لجان التحقيق وعودة الموقوفين إلى عملهم.

وخلال الأسبوع الماضي كشف المدير العام للشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)