ارتفاع جديد لأسعار الدولار في السوق الموازي

قفزت أسعار العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس، وبدأت التداولات في شراء الدولار بـ ٨٣.٣ إلى أن وصل السعر إلى ٨٤ جنيها مقابل ٨٢.٥ جنيه في تداولات يوم الخميس الماضي، فيما تراوح سعر الشراء ما بين ٨٢.٣ جنيه – ٨٢.٦ جنيه بحسب متعاملين مع الأسواق الموازية.

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وأوضح عدد منهم لمصادر، أن أسعار بيع الدرهم الإماراتي وصلت إلى ٢٣.٢٥ جنيه، وأرجعوا أسباب الارتفاع إلى المنشور الذي عمّمه البنك المركزي بإعادة نظام الدفع المقدم لحصائل الصادر، لأنّ المصدرين يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الحصيلة مما يرفع الطلب على النقد الأجنبي، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)