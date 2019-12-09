اتجاه لتحسين أوضاع الكوادر الصحية بولاية الخرطوم

أقر المدير العام المكلف لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر، بأن أوضاع الكودار الصحية سيئة، وكشف عن اتجاه لتحسين أوضاعهم، وأكد أن الهم الكبير تحسين أوضاع الكوادر واستبقائها وقال د. تاج السر خلال مخاطبته امس دورة تدريبية نظمتها إدارة المعامل لـ (25) كادرا طبيا تختص برفع كفاءة التشخيص لمرض الملاريا وتستمر (5) ايام مستهدفة (15) مستشفى و(10) مراكز صحية، وقال إن ادارة المعامل من الأضلاع المهمة في العملية العلاجية، ولابد من رفع كفاءة كودار المختبرات، ووصفهم بأنهم المكتوون بجمر القضية.

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وأشار د. محجوب إلى أن الكثيرين لديهم صورة ذهنية عن أن الكودار الصحية منعمة، وأوضح أنها صورة مغلوطة.

واعتبر محجوب وفقاً للجريدة، أن التوسع في المنشآت الصحية كان لأغراض وأهداف سياسية، وأشار إلى أن عدم وجود الكادر الطبي مثل حجر عثرة للنهوض بالقطاع الصحي، وطالب بوضع خطط تدريبية واضحة لكل ادارات الوزارة للعام 2020م للاستفادة القصوى منه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)