(الشعبية) بقيادة عقار تعتزم عقد مؤتمر قيادي بالخرطوم

التاريخ: 09-ديسمبر-2019
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أعلنت الحركة الشعبية – شمال ـ بقيادة عقار عن عقد مؤتمر قيادي في الخرطوم في الشهرين القادمين للخروج بتصور مواكب لمستجدات ثورة ديسبمبر وقضايا السلام وقضايا تجديد الرؤية والتنظيم تنفيذاً لمقررات المؤتمر القيادي الذي عقدته الحركة في الفترة الماضية.
وعقد وفد الحركة الشعبية الذي يقوده نائب رئيس الحركة ياسر عرمان سلسلة من الاجتماعات بالخرطوم.
وأكدت الحركة الشعبية في بيان بحسب صحيفة السوداني، استعدادها للعمل مع كافة قوى الثورة وشركاء المرحلة الانتقالية من أجل استكمال ثورة ديسمبر والوفاء لشهدائها وتعزيز فرص ومناخ السلام وتحقيق السلام العادل والشامل والعاجل وتوفير الطعام وبناء دولة المواطنة بلا تمييز وتعزيز العلاقات بين القوى السياسية والمجتمع المدني والجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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