البرهان: الجيش عصي على كل محاولات الاختراق والاستقطاب السياسي

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة عصية على كل محاولات الاختراق والاستقطاب السياسي ودعوات التخذيل لمنسوبيها، وقطع بأنها ستظل متمسكة بعهدها مع الشعب السوداني في حماية خياراته وثورته المجيدة إلى جانب الاستجابة لكافة مطلوبات التغيير والتزامها بحماية الفترة الانتقالية.

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وشدد البرهان لدى مخاطبته اللقاء التنويري للضباط وضباط الصف والجنود من منسوبي منطقتي الشجرة وجبل أولياء العسكريتين بسلاح المدرعات بحسب صحيفة السوداني أمس، شدد على عدم السماح لمحاولات شق الصف الوطني وتفتيت وحدة السودان وتهديد كيانه، وجدد البرهان العزم على بناء القوات المسلحة وتوفير كافة احتياجاتها ومطلوبات أفرادها في الخدمة والمعاش حتى تضطلع بواجباتها في مجابهة تحديات حماية الوطن والدفاع عنه.

وحول تحديات الفترة الانتقالية قال البرهان إن أبرزها معالجة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق السلام، مشيراً إلى سعي الدولة وأجهزتها المختلفة والتي تعمل على معالجة هذه الأوضاع، ممتدحاً صبر الشعب السوداني على الصعوبات التي تواجه الوضع الاقتصادي. وفيما يتعلق بتحقيق السلام ثمن البرهان وصول عدد من وفود الحركات إلى الداخل، مشيراً إلى أن السلام المرتجي لابد أن يكون مستداما يؤسس لبناء السودان الذي تتساوى فيه الحقوق لكل مواطنيه ويعالج المشاكل المزمنة ويتجاوز قضايا التهميش وسيطرة المركز وينعم به جميع أهل السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)