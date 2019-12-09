التاريخ: 09-ديسمبر-2019
2 مشاهدة
كشفت إدارة ميناء بورتسودان الشمالي عن وصول (100) ألف و556 طن من القمح للميناء بجانب وصول (4) بواخر من السماد لإنجاح الموسم الزراعي بحمولة تبلغ (84) ألفا و604 طناً.
وأوضح مدير الميناء الشمالي أحمد محجوب سليمان في تصريح لمصادر، أن كميات القمح التي وصلت الميناء جاهزة لعمليات التفريغ، مشيراً إلى استقبال الميناء عدد (3) بواخر من السكر بحمولة 113 ألفا و364 طن.
وكشف سليمان بحسب صحيفة السوداني، عن وصول باخرة من الذرة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية لصالح دولة جنوب السودان، موضحاً أن أغلب واردات دولة جنوب السودان تمر عبر الموانئ السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وصول (100) ألف طن قمح لميناء بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.