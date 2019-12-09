وصول (100) ألف طن قمح لميناء بورتسودان

كشفت إدارة ميناء بورتسودان الشمالي عن وصول (100) ألف و556 طن من القمح للميناء بجانب وصول (4) بواخر من السماد لإنجاح الموسم الزراعي بحمولة تبلغ (84) ألفا و604 طناً.

وأوضح مدير الميناء الشمالي أحمد محجوب سليمان في تصريح لمصادر، أن كميات القمح التي وصلت الميناء جاهزة لعمليات التفريغ، مشيراً إلى استقبال الميناء عدد (3) بواخر من السكر بحمولة 113 ألفا و364 طن.

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وكشف سليمان بحسب صحيفة السوداني، عن وصول باخرة من الذرة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية لصالح دولة جنوب السودان، موضحاً أن أغلب واردات دولة جنوب السودان تمر عبر الموانئ السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)