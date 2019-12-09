الجيش : الحديث عن وجود الأحزاب في المؤسسة العسكرية يخلق الفتن

نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن صحة ما أدلى به القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وقوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين عن أن كل القوى السياسية لديها وجود داخل المؤسسة العسكرية.

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وقال عامر بحسب صحيفة السوداني: ننفي ذلك جملة وتفصيلاً وهذا حديث يشتت الجهود ويخلق فتناً لا أكثر ولا أقل”، وأضاف” ذكرنا في أكثر من مرة وقد قال القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أكثر من مرة أن القوات المسلحة لا علاقة لها بالتنظيمات السياسية أو ما يدور من ممارسة سياسية”، مؤكداً أن الجيش يضطلع بمهامه وفقاً للدستور وما يكلفه به الشعب السوداني، وتابع” هذا حديث يسأل عنه محمد ضياء الدين، وما دليله على ذلك؟”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)